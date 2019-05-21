Дорога нерухомість, розкішний автопарк та інші незадекларовані статки мера Харкова Кернеса
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Геннадій Кернес
Журналісти проаналізували незадекларовані статки та бізнес харківського міського голови Геннадія Кернеса
Мер Харкова Геннадій Кернес з 2015 року декларує оренду кімнати в будинку пенсіонера та готельний номер. Його цивільна дружина Оксана Гайсинська, в свою чергу, володіє шикарним автопарком, елітною нерухомістю та колишніми бізнесами Кернеса, а також відпочиває у люксових готелях світу.
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Джерело: Bihus.info