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    Дорога нерухомість, розкішний автопарк та інші незадекларовані статки мера Харкова Кернеса

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    Геннадій Кернес - Дорога нерухомість, розкішний автопарк та інші незадекларовані статки мера Харкова Кернеса
    Геннадій Кернес

    Журналісти проаналізували незадекларовані статки та бізнес харківського міського голови Геннадія Кернеса

    Мер Харкова Геннадій Кернес з 2015 року декларує оренду кімнати в будинку пенсіонера та готельний номер. Його цивільна дружина Оксана Гайсинська, в свою чергу, володіє шикарним автопарком, елітною нерухомістю та колишніми бізнесами Кернеса, а також відпочиває у люксових готелях світу.

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    Джерело: Bihus.info

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