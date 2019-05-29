Грановський вийшов з БПП. Одіозний депутат йде на вибори окремо від Порошенка
Нардеп не збирається приєднуватися до нового руху Порошенка «Європейська солідарність»
Народний депутат Олександр Грановський повідомив про припинення свого членства в партії Блок Петра Порошенка.
«Два дні тому припинив членство в партії Блок Петра Порошенка. Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину, я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії «Європейська солідарність» або ж користуватися партійноїю підтримкою цієї сили як самовисуванець», – написав Грановський на сторінці у Facebook.
Він закликав «не шукати якийсь складний підтекст в такому рішенні, тому що його немає».
«Не вдаючись в нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху – органічне і чесне», – додав Грановський.
Зазначимо, що Грановський йтиме на вибори від харківського округу. Мер Харкова Геннадій Кернес ще у січні в інтерв'ю заявив, що консультується з народним депутатом Олександром Грановським і сподівається, що той представлятиме Харків у Верховній Раді наступного скликання.