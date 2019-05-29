Грановський вийшов з БПП. Одіозний депутат йде на вибори окремо від Порошенка



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Олександр Грановський збирається продовжувати «самостійний шлях» у політиці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Нардеп не збирається приєднуватися до нового руху Порошенка «Європейська солідарність»

Народний депутат Олександр Грановський повідомив про припинення свого членства в партії Блок Петра Порошенка.

«Два дні тому припинив членство в партії Блок Петра Порошенка. Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину, я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії «Європейська солідарність» або ж користуватися партійноїю підтримкою цієї сили як самовисуванець», – написав Грановський на сторінці у Facebook.

Він закликав «не шукати якийсь складний підтекст в такому рішенні, тому що його немає».

«Не вдаючись в нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху – органічне і чесне», – додав Грановський.

Зазначимо, що Грановський йтиме на вибори від харківського округу. Мер Харкова Геннадій Кернес ще у січні в інтерв'ю заявив, що консультується з народним депутатом Олександром Грановським і сподівається, що той представлятиме Харків у Верховній Раді наступного скликання.

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