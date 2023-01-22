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Трагедія у Броварах: коли з'являться перші результати розслідування

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія у Броварах: коли з'являться перші результати розслідування
У Броварах 18 січня розбився вертоліт із керівництвом МВС на борту
фото з відкритих джерел

Представник Зеленського поділився подробицями з'ясування обставин авіакатастрофи

Перші результати розслідування авіатрощі в Броварах, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, можуть стати відомі наприкінці наступного тижня. Про це в етері національного телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, наразі триває розслідування авіакатастрофи в Броварах. Він додав, що перші результати будуть орієнтовно на кінець наступного тижня.

Ще йде розслідування. Розглядаються за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини. Я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть днями, ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось.

Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Раніше повідомлялося, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає. 

До слова, 21 січня у Києві відбулося прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя. Зеленський, Стефанчук, Данілов: хто проводжав міністра МВС у останню путь.

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Теги: трагедія авіакатастрофа розслідування

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