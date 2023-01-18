Трагедія у Броварах: що відомо про причини авіакатастрофи

Для розслідування падіння гвинтокрила на Київщині буде створена спеціальна комісія

Для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає. Ігнат розповів, що про причини говорити зарано.

Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав.

Речник додав, що небо помилок не пробачає.

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Слідство розглядає усі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем

За попередніми даними, через туман у дах будівлі врізався вертоліт, який дуже низько летів.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.

Мета польоту – по справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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Станом на 11 годину відомо про 15 загиблих, троє серед яких – діти.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.