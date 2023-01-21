Катастрофа у Броварах: у Києві проходить прощання з загиблим керівництвом МВС
Церемонія прощання відбудеться в Українському домі
Сьогодні, 21 січня, у Києві відбувається прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.
Наразі похоронна колона вирушила до Українського дому, де відбудеться церемонія. Її початок – об 11:00.
У центрі столиці перекрили деякі вулиці. Хрещатик буде перекритий до завершення церемонії прощання.
Біля Українського дому встановили металошукачі.
В Українському домі зібралися родичі і друзі загиблих. Поруч перебувають психологи ДСНС.
Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
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