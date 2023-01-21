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Зеленський, Стефанчук, Данілов. Хто проводжав міністра МВС у останню путь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський, Стефанчук, Данілов. Хто проводжав міністра МВС у останню путь
Руслан Стефанчук прийшов на церемонію прощання
фото: Національна поліція України/Facebook

Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя

У суботу, 21 січня, у Національному центрі «Український дім» відбулося прощання з керівництвом і співробітниками Міністерства внутрішніх справ України, які загинули під час виконання службових обов’язків. Фото з прощання МВС оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

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Церемонію прощання відвідали президент України Володимир Зеленський із дружиною, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, голова Уряду України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБОУ Олексій Данілов та інші державні діячі. Всі вони висловили скорботні слова співчуття членам родин загиблих, їхнім друзям та колегам і однодумцям. Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя.

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: пілот Володимир Зеленський Facebook президент поліція Андрій Єрмак Руслан Стефанчук інспектор Денис Шмигаль Олексій Данілов Денис Монастирський міністр

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