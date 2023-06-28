Трагедія у Краматорську: загинули восьмеро людей, серед них троє – діти
Постраждали 56 осіб
Унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області загинули вже восьмеро людей. Ще 56 осіб – травмовані. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.
Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальниками продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.
Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську та селу Біленьке на Донеччині. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 47 травмованих.
До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: «Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів».
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