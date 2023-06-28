Трагедія у Краматорську: загинули восьмеро людей, серед них троє – діти

Постраждали 56 осіб

Унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області загинули вже восьмеро людей. Ще 56 осіб – травмовані. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.

Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальниками продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5 фото На весь екран







Рятувальниками продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі у Краматорську фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську та селу Біленьке на Донеччині. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 47 травмованих.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: «Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів».