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Терористи напали на школу в Уганді: загинули десятки учнів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Терористи напали на школу в Уганді: загинули десятки учнів
Теракт в Уганді забрав життя 37 учнів місцевої школи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нападники вбивали та калічили учнів за допомогою мачете, після чого підпалили будівлю

Повстанці, пов'язані з терористичним угруповуванням «Ісламська держава», напали на школу на заході Уганди. Унаслідок цього теракту загинули 37 учнів. Про це повідомляє BBC.

За інформацією офіційних осіб Уганди, п'ятеро бойовиків проникли в гуртожиток середньої школи Лубіріха. Вони вбивали й калічили учнів за допомогою мачете та підпалили будівлю.

Місцеві жителі розповіли, що терористи після нападу кинули на територію гуртожитку бомбу. Міністр інформації Уганди заявив, що підтверджено загибель 37 студентів, але не назвав їхній вік. Двадцять із них зазнали нападу з мачете, а 17 згоріли до смерті. Ще вісім осіб після нападу залишаються у важкому стані.

Також відомо, що злочинці втекли на територію Конго і викрали шістьох учнів, щоб ті несли продукти, які повстанці вкрали зі шкільних магазинів.

Влада Уганди звинуватила в нападі екстремістське угруповання «Альянс демократичних сил», пов’язане з терористами «Ісламська держава».

Як пише видання, солдати переслідують повстанців у напрямку національного парку Вірунга в Конго. Крім того, армія Уганди розгорнула гелікоптери, щоб відслідкувати групу бойовиків над гірською місцевістю.

«Наші сили переслідують ворога, щоб врятувати викрадених і знищити цю групу», – наголосив речник оборони Уганди Фелікс Кулайгіє.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив жахливий вчинок і закликав притягнути до відповідальності тих, хто за ним стоїть.

Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді 3 травня 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.

Теги: Ісламська держава тероризм Африка діти

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