Наслідки ракетної атаки на Краматорськ і «бавовна» в Мелітополі: головне за ніч

Унаслідок трагедії у Краматорську поранені 56 осіб

Унаслідок ракетних ударів по Краматорську на Донеччині загинули вже восьмеро людей, серед яких троє – діти. Ще 56 осіб травмовані. Крім того, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало шість вибухів. Водночас окупанти цієї ночі атакували Україну безпілотниками. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Краматорську забрав життя чотирьох людей

Учора, 27 червня, російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську на Донеччині. Сьогодні зранку стало відомо, що внаслідок цієї трагедії загинули вже восьмеро людей, серед яких троє – діти. Ще 56 осіб – травмовані. Про це Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.

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Рятувальники продовжують розбір завалів.

Відомо, що серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

«Бавовна» в Мелітополі

У ніч на 28 червня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та окупаційна адміністрація міста.

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Спочатку прогриміли чотири гучні вибухи, за ними послідували ще два. Таким чином, усього в місті пролунало шість вибухів.

Окупаційна влада заявила про роботу протиповітряної оборони. Про наслідки вибухів наразі невідомо.

Ворожа атака на Україну

У ніч на 28 червня пролунали сирени повітряної тривоги в низці південних та центральних областей України. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливість атаки ракет і дронів.

Загроза застосування безпілотників Shahed фіксувалася в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Крім того, ракетна небезпека спостерігається в таких регіонах: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Черкаська області.

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Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

Пентагон повідомив, чи залишилися в Україні «вагнерівці»

Після спроби ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вчинити держпереворот у Росії деякі його найманці все ще залишаються на території України. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє CNN.

«Щодо їхньої конкретної дислокації та здатності пересуватися, не беруся судити», – додав представник міноборони США.

Літак Пригожина вилетів із Білорусі

Бізнес-джет ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вилетів із Білорусі і рухається в сторону Росії. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» із посиланням на дані сервісу Flight Radar.

Зазначається, що перед вильотом Пригожин, імовірно, зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ватажок ПВК «Вагнер» провів у резиденції на Мінському морі приблизно п’ять годин – десь із 17:00 до 22:00.