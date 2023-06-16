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У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті
Автівка патрульних збила електросамокат
фото ілюстративне

Діти з травмами шпиталізовані до лікарні «Охматдит»

У четвер, 15 червня, близько 20:30 у Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участі екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх 2009 та 2012 року народження, які удвох рухалися на електросамокаті. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, патрульні виїздили з придворової території і в цей час відбулося зіткнення з електросамокатом, на якому рухалися неповнолітні.

Діти шпиталізовані до лікарні «Охматдит» із саднами та забоями. Загрози їхньому життю та здоровʼю немає.

Призначено службове розслідування, яке проводить служба моніторингу.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

До слова, 11 червня у Польщі п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного українця, який пересувався на узбіччі велосипедом.

Нещодавно працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового.

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць.

Теги: ДТП Київ діти поліція

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