У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті

Діти з травмами шпиталізовані до лікарні «Охматдит»

У четвер, 15 червня, близько 20:30 у Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участі екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх 2009 та 2012 року народження, які удвох рухалися на електросамокаті. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Попередньо, патрульні виїздили з придворової території і в цей час відбулося зіткнення з електросамокатом, на якому рухалися неповнолітні.

Діти шпиталізовані до лікарні «Охматдит» із саднами та забоями. Загрози їхньому життю та здоровʼю немає.

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Призначено службове розслідування, яке проводить служба моніторингу.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

До слова, 11 червня у Польщі п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного українця, який пересувався на узбіччі велосипедом.

Нещодавно працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового.

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Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць.