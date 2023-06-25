Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Унаслідок обстрілу постраждали троє людей
Російські окупаційні війська втретє за день обстріляли Херсонську область. В результаті постраждали ще троє людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
Війська РФ знову обстріляли Антонівку. В результаті обстрілів поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.
Також окупанти обстріляли Бургунку, в результаті чого з тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.
Крім того, під ворожий обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають їй допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.
«Сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали», - повідомили в ОВА.
Раніше у Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
У ніч на 25 червня ворог обстріляв Запорізьку область ракетами С-300. Окупанти також атакували передмістя обласного центру Запоріжжя. Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.
Коментарі — 0