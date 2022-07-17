  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Тримають у гаражі: стало відомо, як РФ обходиться з тими, хто не хоче воювати
рус
    Події в Україні

    Тримають у гаражі: стало відомо, як РФ обходиться з тими, хто не хоче воювати

    Російська&nbsp;11 ДШБ втратила близько половини особового складу - Тримають у гаражі: стало відомо, як РФ обходиться з тими, хто не хоче воювати
    Російська 11 ДШБ втратила близько половини особового складу
    фото ілюстративне

    Командування тисне на рашистів, які хочу поїхати з України

    Десятьох солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ тримають в гаражі, годують один раз в день і погрожують відправкою в СІЗО, тому що вони відмовилися воювати проти України. Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на російського єфрейтора Іллю Камінського.

    Камінський зазначив, що у підрозділі було 78 солдатів, які хотіли звільнитися зі служби, але після тиску командування близько 50 з них вирішили залишитися на фронті.

    «Кажуть, що поїдемо в СІЗО десь там під Луганськом. Це якийсь центр на базі СІЗО №1. Приїжджали люди з військово-слідчого відділу по Херсонській та Дніпропетровській області, змушували писати пояснювальні, що ми готові виконувати завдання. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку... За себе буду говорити, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий», – розповідає рашист.

    Відомо, що всіх, хто в 11-й ДШБ відмовився воювати, розділили на групи. Одну з них у складі восьми осіб відвезли в невідомому напрямку. Солдати знаходяться в комендатурі Луганська. Там окупантів «обробили», після чого вони вирішили залишитися на фронті в Україні.

    Зазначається, що на поточний момент 11 ДШБ втратила близько половини особового складу. Це з урахуванням убитих, поранених і тих, які відмовилися воювати.

    Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.

    Крім того, рашисти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни.

    Головное управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, у якій росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни.

    Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тримають у гаражі: стало відомо, як РФ обходиться з тими, хто не хоче воювати