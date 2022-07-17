Тримають у гаражі: стало відомо, як РФ обходиться з тими, хто не хоче воювати

Командування тисне на рашистів, які хочу поїхати з України

Десятьох солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ тримають в гаражі, годують один раз в день і погрожують відправкою в СІЗО, тому що вони відмовилися воювати проти України. Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на російського єфрейтора Іллю Камінського.

Камінський зазначив, що у підрозділі було 78 солдатів, які хотіли звільнитися зі служби, але після тиску командування близько 50 з них вирішили залишитися на фронті.

«Кажуть, що поїдемо в СІЗО десь там під Луганськом. Це якийсь центр на базі СІЗО №1. Приїжджали люди з військово-слідчого відділу по Херсонській та Дніпропетровській області, змушували писати пояснювальні, що ми готові виконувати завдання. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали порядку... За себе буду говорити, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий», – розповідає рашист.

Відомо, що всіх, хто в 11-й ДШБ відмовився воювати, розділили на групи. Одну з них у складі восьми осіб відвезли в невідомому напрямку. Солдати знаходяться в комендатурі Луганська. Там окупантів «обробили», після чого вони вирішили залишитися на фронті в Україні.

Зазначається, що на поточний момент 11 ДШБ втратила близько половини особового складу. Це з урахуванням убитих, поранених і тих, які відмовилися воювати.

Раніше повідомлялося, російські військові шукають нові способи, щоб швидше повернутися додому із війни в Україні. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови.

Крім того, рашисти готові платити по $20 тис. хабарів за «демобілізацію» з війни.

Головное управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, у якій росіяни радяться, як скалічити себе та втекти з війни.

Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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