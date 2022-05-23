Трохи більше половини: мер Херсона розповів, скільки людей залишилося у місті

У Херсоні залишається близько 180 тис. людей, які уже не можуть виїхати нікуди, крім окупованого Криму

Безпечний виїзд із Херсону на територію, контрольовану українськими військами, неможливий

Міський голова Херсона припустив, що у захопленому рашистами місті зараз перебуває близько 180 тис. жителів, проти 300 тис. осіб, які були на території міської ради на початку російсько-української війни. Про це Ігор Колихаєв розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

Колихаєв зазначив, що у Херсоні перебувають не тільки власне жителі міста – а й біженці із розбомблених сіл області, а також із Маріуполя та Мелітополя.

За словами мера Херсона, зелений коридор для виїзду з міста не функціонував жодного дня, тож містяни виїжджали на свій страх і ризик. Станом же на другу половину травня безпечний виїзд із Херсона уже неможливий.

«З 1 травня, коли люди виїжджають через Снігурівку, Давидів Брід – там зараз стоять дуже великі колони, багатокілометрові – як на в'їзд, так і на виїзд з тимчасово окупованої території», – поінформував про ситуацію навколо обласного центра міський голова. Він наголосив, що біженців обстрілюють «Гради», внаслідок цих обстрілів кілька людей було вбито, багато біженців отримали поранення.

Частина людей виїжджає до окупованого раніше Криму. Цей виїзд, за словами Ігоря Колихаєва, є тимчасовим – люди їдуть на південь і чекають там, що буде із Херсоном та Херсонською областю. «Інколи люди їдуть, потім повертаються, починаються обстріли і вони знову виїжджають», – пояснив міський голова Херсона.

Через Крим також виїжджають – до Грузії чи Туреччини – моряки, які мали йти у рейси.

Нагадаємо, що 20 травня росіяни заблокували всі виїзди з Херсонської області. А за кілька днів до того снайпер рашистів вбив волонтера, який вивозив людей з Херсонщини.