Херсон: російські бойовики викрадають та катують мирних мешканців

Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну Україні територію, розповідають про знущання та насильство

У соціальних мережах почали масово з’являтися повідомлення з фото та закликами про допомогу у пошуку зниклих рідних

Жителі тимчасово окупованого Херсона, виходячи в магазин, щодня ризикують потрапити в полон окупантів. Перебування вдома також не рятує херсонців від викрадення, адже російські військові заходять до під'їздів, вибивають двері та вивозять людей у невідомому напрямку. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Через соцмережі місцеві мешканці відстежують пересування рашистських патрулів та дізнаються місце розташування ворожих блокпостів на дорогах. Так, є шанс прокласти безпечний шлях до місця призначення.У разі потрапляння на вуличну перевірку окупанти здійснюють огляд тіла на наявність татуювань, переглядають вміст телефону, машини, речей. Багато хто не проходить цю «процедуру». Після цього людей відвозять у невідомому напрямку», – зауважує Денісова.

Із перших днів окупації у соціальних мережах почали масово з’являтися повідомлення з фото та закликами про допомогу у пошуку зниклих батьків, дружин, дітей, друзів.

Херсонці, які побували в полоні і вирвалися на підконтрольну Уряду України територію, розповідають про знущання та насильство, що застосовувалося до них під час допитів.

«Катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду», – нагадала омбудсменка.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують провести «перепис» населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

Читайте також: