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    Події в Україні

    Віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон

    Окупанти планують приєднати Херсон до РФ - Віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон
    Окупанти планують приєднати Херсон до РФ

    У Херсоні Кузнєцова зустрілася з колаборантом Володимиром Сальдо

    Віцеспікерка російської держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами Херсон. Про це повідомляє пропагандистське кремлівське видання РИА «Новости».

    За даними росЗМІ, Кузнєцова обговорила з окупаційною владою «першочергові задачі: соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту».

    Віцеспікерка держдуми РФ зустрілася з колаборантом, призначеним окупантами «головою військово-цивільної адміністрації Херсонщини» Володимиром Сальдо.

    Також вона прийшла до обласної дитячої лікарні та обласного будинку малюка.

    Як відомо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

    Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон