Віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон

У Херсоні Кузнєцова зустрілася з колаборантом Володимиром Сальдо

Віцеспікерка російської держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами Херсон. Про це повідомляє пропагандистське кремлівське видання РИА «Новости».

За даними росЗМІ, Кузнєцова обговорила з окупаційною владою «першочергові задачі: соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту».

Віцеспікерка держдуми РФ зустрілася з колаборантом, призначеним окупантами «головою військово-цивільної адміністрації Херсонщини» Володимиром Сальдо.

Також вона прийшла до обласної дитячої лікарні та обласного будинку малюка.

Як відомо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

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