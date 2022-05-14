Віцеспікерка держдуми РФ приїхала в окупований росіянами Херсон
У Херсоні Кузнєцова зустрілася з колаборантом Володимиром Сальдо
Віцеспікерка російської держдуми Анна Кузнєцова приїхала в окупований росіянами Херсон. Про це повідомляє пропагандистське кремлівське видання РИА «Новости».
За даними росЗМІ, Кузнєцова обговорила з окупаційною владою «першочергові задачі: соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту».
Віцеспікерка держдуми РФ зустрілася з колаборантом, призначеним окупантами «головою військово-цивільної адміністрації Херсонщини» Володимиром Сальдо.
Також вона прийшла до обласної дитячої лікарні та обласного будинку малюка.
Як відомо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.
Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».