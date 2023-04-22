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«Це – дикунство». Експерт розповів, як місцева влада асфальтує дороги та займається фонтанами під час війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це – дикунство». Експерт розповів, як місцева влада асфальтує дороги та займається фонтанами під час війни
Баталії в місцевих радах тривають, але вони, як правило, непомітні
фото з відкритих джерел

Представники місцевої влади насамперед думають лише про майбутні вибори та свій піар

Минулий рік, попри жорстку фазу війни, став роком асфальтування, будівництва та інших інфраструктурних проєктів коштами місцевих бюджетів, за що місцеву владу різних міст гостро критикували. Про це «Главкому» розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Баталії в місцевих радах тривають, але вони, як правило, непомітні. Місцеві ради постійно і, на мій погляд, цілком справедливо критикуються в питанні витрат, з якими можна зачекати», – стверджує Кошель.

Місцева влада ремонтувала тротуари, дороги, навіть замовляла реконструкцію фонтанів чи встановлення пам’ятників. Це для багатьох здається дикунством в той час, коли люди збирають по сто гривень на дрони, які цілком легально можна купувати на кошти місцевого бюджету. І така ситуація буде продовжуватися, стверджує Кошель, бо представники місцевої влади вже думають про майбутні вибори і власний піар. 

Також критика місцевих рад відбувається через гострі для нинішнього моменту питання: наприклад, чому в Рівненській області заборонили церкву Московського патріархату, а в сусідніх областях не заборонили. І достатньо складно пояснити виборцям, що ця заборона – суто формальна, яка де-факто нічого не означає, бо облрада просто не має таких повноважень. Така політизація місцевих рад тривала десятиліттями і залишається досі.

Нагадаємо, що в число найважливіших  документів, екстрено підписаних президентом Володимиром Зеленським вранці 24 лютого 2022 року, потрапив указ про утворення військових адміністрацій. Це означало, що всі обласні державні адміністрації перетворювалися на військові з суттєво ширшими повноваження, аніж у мирний час. Про проблеми та переваги військових адміністрацій та про їх доцільність розповідає «Главком»

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Теги: місцева влада міськрада самоврядування

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«Це – дикунство». Експерт розповів, як місцева влада асфальтує дороги та займається фонтанами під час війни
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