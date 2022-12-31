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У 2022 році з полону звільнено понад 1500 українців – координаційний штаб

glavcom.ua
У 2022 році з полону звільнено понад 1500 українців – координаційний штаб
Загалом від початку повномасштабного вторгнення було проведено 35 обмінів
фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Від початку повномасштабного вторгнення з полону повернулися 187 жінок

У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, повідомили в Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

«Загалом за цей рік під контролем президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб – військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок», – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення було проведено 35 обмінів.

Нагадаємо, в останній день 2022 року Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний.

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео з чергового обміну військовополоненими, що відбувся 31 грудня.

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 

 

 

Теги: СБУ ЗСУ війна Азов обмін полоненими держава Володимир Зеленський

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