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    Новини

    Обстріл Дніпропетровщини: поранені жінка з двома дітьми

    Рашисти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину - Обстріл Дніпропетровщини: поранені жінка з двома дітьми
    Рашисти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину
    фото з відкритих джерел

    У Мар‘янському повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені

    Ворог обстріляв з артилерії декілька населених пунтів в Дніпропетровській області. Поранені двоє дітей і їхня мама. Про це повідомив Валентин Резніченко.

    «Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт. Поранені двоє дітей і їхня мама. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Виведений з ладу газопровід та електромережі», – йдеться у повідомленні.

    Російські війська сьогодні знову обстріляли Дніпропетровщину.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні під обстріл крилатими ракетами потрапила Миколаївщина. Окупанти завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна жінка Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Обстріл Дніпропетровщини: поранені жінка з двома дітьми