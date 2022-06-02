Взяли у полон й застрелили. Окупант розповів про скоєні звірства в Україні

Незважаючи навіть на обіцяні великі зарплати, росіяни неабияк бояться українських військових

У черговому перехопленні ГУР загарбник переповів історію про взятого в полон танкіста, якого вони після допиту застрелили. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає про взятого в полон танкіста, якого вони після допиту застрелили, тому що одного-двух полонених в живих не залишають.

У перехопленій розмові рашисти обговорють зарплатню, яку їм платять за звірства в Україні

Незважаючи навіть на обіцяні великі зарплати, росіяни неабияк бояться українських військових.

Розповідають про те, як ЗСУ обстрілюють їхні позиції та мертвих російських військових.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову, у якій окупант скаржиться дружині, що командування їх обманює та не виплачує обіцяну зарплату.