  1. Головна
  2. Новини
  3. Взяли у полон й застрелили. Окупант розповів про скоєні звірства в Україні
рус
    Новини

    Взяли у полон й застрелили. Окупант розповів про скоєні звірства в Україні

    Взяли у полон й застрелили. Окупант розповів про скоєні звірства в Україні

    Незважаючи навіть на обіцяні великі зарплати, росіяни неабияк бояться українських військових

    У черговому перехопленні ГУР загарбник переповів історію про взятого в полон танкіста, якого вони після допиту застрелили. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    Окупант розповідає про взятого в полон танкіста, якого вони після допиту застрелили, тому що одного-двух полонених в живих не залишають.

    У перехопленій розмові рашисти обговорють зарплатню, яку їм платять за звірства в Україні

    Незважаючи навіть на обіцяні великі зарплати, росіяни неабияк бояться українських військових.

    Розповідають про те, як ЗСУ обстрілюють їхні позиції та мертвих російських військових.

    Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову, у якій окупант скаржиться дружині, що командування їх обманює та не виплачує обіцяну зарплату.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Взяли у полон й застрелили. Окупант розповів про скоєні звірства в Україні