У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря

Повідомляють про запуск восьми ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря

Увечері 31 липня у більшості областей пролунала повітряна тривога. ЗМІ повідомляють про запуск восьми ракет Калібр з акваторії Чорного моря.

Станом на 22:07 сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині триває від 4 квітня, водночас на Херсонщині система оповіщення від 15 квітня не працює через окупацію.

Усім українцям не варто ігнорувати попередження і треба негайно прямувати в укриття.

Інформація перевіряється.

Відбою тривоги поки що не було.

«Калібр» – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. РФ використовує це озброєння проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Країна-агресор вбиває ними мирних жителів нашої держави.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.