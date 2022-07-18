Влада Москви готує громадян до війни: лунатиме сигнал тривоги

У різних районах столиці рашистів лунатиме сигнал сирени

Росіянам доведеться звикати до сигналів тривоги, і очевидно, готуватися до війни. Зокрема у Москві тестуватимуть сигнал сирени. Про це повідомила журналістка Олена Зелінченко.

«У Москві тестуватимуть сигнал повітряного тривоги. Жителів попередили, щоб 20 липня з 10:40 до 12:00 у різних районах міста лунатиме сигнал сирени та запрацює гучномовець з інформаційним повідомленням «Увага всім!», – написала Зелінченко.

Інформацію про сирени поширилиі пропагандистські ЗМІ. У мерії міста повідомили, що перевірка планова.

Це перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє систему перевіряли у жовтні 2021 року.

Сирени завиють також і в Калузі – місті, яке розташоване на прямій лінії Київ-Москва за 290 км від кордону України. Можливо, навчання відбудуться і в інших точках РФ.

Нагадаємо, нещодавно на заході російської столиці Москви сталася стрілянина, яка потрапила на відео.

Також наприкінці червня у Москві виникла велика пожежа. Вогонь від сміття перейшов на два ангари і періодично було чути вибухи. Площа займання склала тисячу квадратних метрів.

Раніше у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова.