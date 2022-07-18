Філатов назвав основну помилку громадян під час повітряної тривоги
Мер Дніпра закликає українців не підходити до вікон під час повітряної тривоги
Деякі жителі Дніпра отримали поранення під час нещодавньої ракетної атаки на місто через свою цікавість – після першого прильоту вони вирішили виглянути у вікно, а отримали поранення уже після удару наступної ракети. Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, Філатов розповів, що сьогодні об'їжджав поранених, які лежать у міських лікарнях після ракетного удару, та поділився своїми враженнями після спілкування з ними.
«Знаєте, які були причини поранень у деяких? Як я й припускав. «Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло». Чи можна далі не продовжувати? Будь ласка, благаю, не підходьте хоча б до вікон», – закликав Філатов.
Нагадаємо, 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.
Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.