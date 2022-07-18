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    Події в Україні

    Філатов назвав основну помилку громадян під час повітряної тривоги

    Росіяни завдали ракетної атаки по центру Дніпра 15 липня - Філатов назвав основну помилку громадян під час повітряної тривоги
    Росіяни завдали ракетної атаки по центру Дніпра 15 липня
    фото з відкритих джерел

    Мер Дніпра закликає українців не підходити до вікон під час повітряної тривоги

    Деякі жителі Дніпра отримали поранення під час нещодавньої ракетної атаки на місто через свою цікавість – після першого прильоту вони вирішили виглянути у вікно, а отримали поранення уже після удару наступної ракети. Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, Філатов розповів, що сьогодні об'їжджав поранених, які лежать у міських лікарнях після ракетного удару, та поділився своїми враженнями після спілкування з ними.

    «Знаєте, які були причини поранень у деяких? Як я й припускав. «Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло». Чи можна далі не продовжувати? Будь ласка, благаю, не підходьте хоча б до вікон», – закликав Філатов.

    Нагадаємо, 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.

    Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

    Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.

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    Теги: росія Борис Філатов війна Дніпро Україна #stoprussia
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    Філатов назвав основну помилку громадян під час повітряної тривоги