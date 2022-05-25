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    Події в Україні

    Де і за чий кошт воює Інтернаціональний легіон: розповідь норвезької лікарки

    Норвежка, яка стала членом Інтернаціонального легіону, заявила, що іноземні добровольці воюють в Україні за власний кошт - Де і за чий кошт воює Інтернаціональний легіон: розповідь норвезької лікарки
    Норвежка, яка стала членом Інтернаціонального легіону, заявила, що іноземні добровольці воюють в Україні за власний кошт
    фото: Facebook Сандри Андерсен Ейри

    Легіонерка з Норвегії, яка воює в Україні, розповіла про те, що їй не подобається на війні

    Громадянка Норвегії Сандра Андерсен Ейра, залишивши роботу рибалки, взяла участь у обороні Києва від російських окупантів. Про це ексдепутатка Саамського парламенту Норвегії розповіла в інтерв’ю НВ.

    За словами Сандри, підрозділ для іноземних громадян, у якому вона опинилася на початку березня, був першим у складі Інтернаціонального легіону. Цей підрозділ допомагав звільняти північні райони Києва, брав участь у боях в районі Бучі та Ірпеня.

    Після звільнення Київщини, зазначила Ейра, її підрозділ Інтернаціонального легіону був передислокований на південний фронт.

    За словами норвежки, іноземці воюють в Україні за власний кошт. «Щоб бути тут, ми повинні платити з власної кишені за техніку, їжу, паливо і за все, що тільки може знадобитись», – зазначила колишня депутатка Саамського парламенту. Тому іноді, розповіла Сандра, буває розчарування і втома «через те, що відбувається у політичній площині».

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    Також із негативів Сандра Андерсен Ейра відзначила факти обстрілу мирних українських жителів рашистськими окупантами, а також наявність людей «які користуються війною заради власної вигоди».

    Нагадаємо, що Сандра Андерсен Ейра відзначила дуже тепле ставлення українських військових та безпрецедентну самовіддачу цивільних.

    Додамо, що ще на початку війни в Україні почали формувати новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: росія окупанти війна Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Де і за чий кошт воює Інтернаціональний легіон: розповідь норвезької лікарки