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  4. Інтернаціональний легіон показав, як йдуть бої в Сєвєродонецьку (відео)
рус
    Події в Україні

    Інтернаціональний легіон показав, як йдуть бої в Сєвєродонецьку (відео)

    Інтернаціональний легіон показав, як йдуть бої в Сєвєродонецьку (відео)
    скрін з відео

    Всюди видно руйнування

    Воїни Інтернаціонального легіону показали удари по ворогу на території Сєвєродонецька. Відео опублікував пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

    Перші кадри демонструють поїздку в передмісті Сєвєродонецька. Всюди видно руйнування, а на узбіччях стоять знищені автомобілі.

    Далі загін змінює позиції та завдає удару по ворогу.

    Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

    Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

    Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Інтернаціональний легіон показав, як йдуть бої в Сєвєродонецьку (відео)