У Польщі українець помер під час затримання – поліцейські застосовували електрошокер

Чоловік не дотримувався умов самоізоляції та дивно поводився, тому сусіди викликали поліцію

У Польщі помер 44-річний громадянин України ідразу після затримання чоловіка поліцією. Правоохоронці використали проти нього електрошокер, однак чи став він причиною смерті – невідомо.

«Вони (поліцейські - ред.) застосували електрошокер, завдяки чому побороли агресора та вдягли на нього кайданки. Незабаром українцеві стало погано. Поліцейські розпочали реанімацію та викликали швидку. На жаль, громадянин України загинув. Ключовим елементом у цій справі буде розтин, який пояснить, що стало причиною смерті», - заявив речник окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копанія, передає dzienniklodzki.pl.

Як розповів Копанія, українець прибув до Польші 10 листопада, щоб працювати на будівництві. На момент інциденту він мав перебувати на обов'язковій десятиденній самоізоляції, якої чоловік не дотримувався. Ввечері 15 листопада поліція міста Бжезини Лодзського воєводства, де проживав українець, отримала повідомлення від місцевих мешканців, що чоловік ходить вулицею та стукає у вікна будинків. Поліцейські, які прибули на місце спробували заспокоїти чоловіка, однак у них не вийшло, тому вони застосували електрошокер.

За словами речника прокуратури, поліція почала внутрішнє розслідування дій поліцейських.

Як повідомив консул Дмитро Горбань, справу взято під консульський контроль, а консульство перебуває у контакті з місцевою прокуратурою. Він також розповів, що померлий приїхав до Польщі з Тернопільської області на роботу.