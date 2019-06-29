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    У світі

    В ООН підрахували, що в світі щодня гине одна дитина-мігрант

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    В&nbsp;доповіді ООН наводиться офіційна інформація, реальні цифри можуть бути набагато вище - В ООН підрахували, що в світі щодня гине одна дитина-мігрант
    В доповіді ООН наводиться офіційна інформація, реальні цифри можуть бути набагато вище

    Всього в період з 2014 до 2018 року загинули 32 тисячі мігрантів, більше половини з них потонули в Середземному морі

    Близько 1600 дітей-мігрантів загинули або пропали безвісти в період з 2014 по 2018 рік, тобто одна дитина з числа мігрантів і біженців гине щодня.

    Про це повідомляється в новій доповіді Міжнародної організації з міграції (МОМ), опублікованій в п'ятницю.

    У МОМ підкреслюють, що в доповіді наводиться офіційна інформація - збір даних по дітях-мігрантам утруднений, і реальні цифри можуть бути набагато вище.

    «У нас немає даних про дітей-мігрантів, про їх вік, зовнішності або стан здоров'я, нам дуже важко розробляти політику щодо їх захисту», - сказав представник МОМ Франк Лацко.

    В організації повідомляють, що всього в період з 2014 до 2018 року загинули 32 тисячі мігрантів, більше половини з них потонули в Середземному морі. У південно-східній Азії більшість серед загиблих і зниклих без вести мігрантів склали мусульмани-рохінджа. Збільшилося число смертельних випадків на кордоні Мексики і США - за п'ять років там загинули майже 2 тисячі осіб.

    Доповідь МОМ була опублікований лише через кілька днів після того, як світ облетіла фотографія мігрантів з Сальвадору, Оскара Раміреса і його дочки Валерії, що потонули в річці Ріо-Гранде на мексикансько-американському кордоні.

    Глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор заявила, що знімок «повинен був потрясти всіх нас до глибини душі» і закликала країни зробити все можливе для захисту мігрантів. 

    До слова, президент США Дональд Трамп вирішив відкласти масову депортацію нелегальних мігрантів з країни.

    Джерело: УНН

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