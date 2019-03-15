У чергах на КПВВ померли дві людини, які їхали з окупованої Донеччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики постійно створюють довгі черги для мирних жителів під час перетину лінії розмежування, - СЦКК

На контрольно-пропускному пункті «Новотроїцьке» померло двоє громадян України, які прямували з тимчасово окупованої території Донецької області для перетину лінії розмежування. Про це у Facebook повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони СЦКК.

Зазначається, що 15 березня, о 10:35 на КПВВ «Новотроїцьке» водій таксі повідомив, що під час руху автомобіля від блокпосту «Березове-2» 64-річний громадянин К. відчув слабкість та втратив свідомість.

Повідомляється, що старший наряду КПВВ «Новотроїцьке» викликав машину швидкої допомоги, що прибула вже о 10:45, але медики лише констатували факт смерті українця з попереднім діагнозом – інфаркт.

«Об 11:20 родичі померлого забрали тіло до тимчасово окупованої території (померлий лінію розмежування не перетинав)», - йдеться у повідомленні.

Також в СЦКК розповіли, що під час проходження на вхід з тимчасово окупованої території КПВВ «Майорське» громадянин України П. об 11:40 втратив свідомість.

«Об 11:45 було викликано швидку допомогу «Asap». По прибуттю швидкої допомоги з 12:00 до 12:15 здійснювались реанімаційні заходи, які не дали позитивного результату. О 12:15 лікарями констатовано смерть даного громадянина», - сказано в заяві.

Зазначається, що родичі померлого планують перевезти тіло на окуповану територію (померлий лінію розмежування не перетинав).

Українська сторона СЦКК заявила, що вказані випадки сталися внаслідок того, що підконтрольні Росії бойовики постійно створюють довгі черги для мирних жителів під час перетину лінії розмежування, що практично унеможливлює надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги.