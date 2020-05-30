У Чернівцях бабуся покаталась містом, причепшись до драбини тролейбуса (відео)



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У Чернівцях дотепер громадський транспорт не відновив роботу

Жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев’ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської

У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень. Таке відео з’явилося у Facebook, пише molbuk.ua.

На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев’ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.

Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт відновив роботи з 23 травня.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.