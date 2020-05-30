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    Події в Україні

    У Чернівцях бабуся покаталась містом, причепшись до драбини тролейбуса (відео)

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    У Чернівцях дотепер громадський транспорт не відновив роботу - У Чернівцях бабуся покаталась містом, причепшись до драбини тролейбуса (відео)
    У Чернівцях дотепер громадський транспорт не відновив роботу

    Жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев’ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської

    У Чернівцях літня жінка прокаталася містом, причепившись до драбини тролейбуса, який курсує в режимі спеціальних перевезень. Таке відео з’явилося у Facebook, пише molbuk.ua.

    На відеозаписі видно, як жінка літнього віку причепилась до драбини позаду тролейбуса дев’ятого маршруту, аби дістатися до вулиці Руської.

    Як відомо, у Чернівцях у період карантину повністю обмежено рух громадського транспорту за винятком тролейбусів, які курсують в режимі спеціальних перевезень.

    Нагадаємо, у Києві громадський транспорт відновив роботи з 23 травня. 

    25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. За перший день роботи підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів. 

    громадський транспорт Чернівці Facebook жінка
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