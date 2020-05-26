Стало відомо, скільки людей скористалося київським метро за перший день роботи після карантину



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У столичній підземці дотримуються протипідемічних правил

Пасажирів у метро було більш як утричі менше ніж у докарантинний період

За перший день роботи після карантину Київського метрополітену підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Він також нагадав, що масковий режим є обов’язковим у громадських місцях. Пасажирам рекомендується також користуватися рукавичками, дотримуватися дистанції та оплачувати проїзд безконтактно.

Варто зазначити, що столичний метрополітен провів необхідні роботи для забезпечення пасажирських перевезень.

Зокрема:

кожен потяг проходить дезінфекцію перед кожним рейсом зі значним запасом дії антисептичної речовини;

усі пасажирські зони дезінфікуються у посиленому режимі (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі та платформи станцій);

працівники забезпечені засобами індивідуального захисту для роботи з пасажиропотоком;

розміщено інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму

вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання соціальної дистанції.

Окрім того, на інформаційних панелях розміщено важливі дані щодо необхідності звернутися до лікаря за перших симптомів респіраторного захворювання, «гігієни кашлю», соціальної дистанції, маскового режиму, важливості використання рукавичок, миття рук після поїздок та уникнення доторків до обличчя.

Для безконтактної оплати можна використовувати:

KyivSmartCard;

картку метро (до 31 березня 2021 року);

безконтактну банківську картку будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

мобільні додатки Google Pay та Apple Pay;

мобільний додаток Kyiv Smart City;

разові квитки із QR-кодом (паперові або електронні).

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Влада столиці та метрополітен закликають пасажирів користуватися транспортом за нагальної необхідності.

Поліція у метрополітені готова до здійснення контролю за дотриманням правил.

Як відомо, у докарантинний період столичною підземкою щоденно користується понад 1 млн пасажирів.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Мер столиці Віталій Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів.

У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.