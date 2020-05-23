У Києві запрацював громадський транспорт



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У Києві сьогодні з 12.00 відновилися пасажирські перевезення

Наземний пасажирський транспорт відновив роботу сьогодні о 12:00

Київ від сьогодні відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні проведено засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації. Ми врахували зміну показників для послаблення протиепідемічних заходів. Так, у столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення становить менше ніж 12 осіб, а саме: 11,7. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50% а саме: 35%. Середня кількість тестувань методом ПЛР становить більше 12 осіб на 100 тис. населення протягом останніх семи днів, а саме 37,7. Тож, прийнято рішення про перехід до другого етапу послаблення протиепідемічних обмежень з дотриманням усіх норм та регламентів», – зазначив Валентин Мондриївський.

Так, наземний пасажирський транспорт відновив роботу сьогодні о 12.00.

У Києві відновив роботу громадський транспорт

Регулярні пасажирські перевезення автомобільним та електричним транспортом (трамвай, тролейбус) у міському сполученні відновлюються за умови обмеження кількості пасажирів у салонах у межах кількості місць для сидіння та стоячих місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Окрім того, із 23 травня відновлюють роботу магазини площею до 1000 кв. м.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» відновить перевезення пасажирів із 25 травня. Також у понеділок відновлять проведення сільськогосподарських ярмарків.

Нагадаємо, кількість жителів Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 осіб. Серед них – 14 медиків. На сьогодні в столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.