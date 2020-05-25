У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вагони київського метро близько 8-ї години 25 травня Фото: Главком

На станціях і в вагонах метро пусто

Сьогодні, 25 травня, після двомісячної перерви відновилася робота київського метро, але пасажирів у підземці дуже мало.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Так, у годину пік, коли зазвичай у київському метро не протиснутися, сьогодні в підземці було пусто. У кожному з вагонів потягів було не більше 20-30 пасажирів. У вестибюлях станцій метро і на ескалаторах поодинокі пасажири.

У соцмережі кияни теж дивуються такій малій кількості пасажирів у перший день роботи метрополітену.

На станції метро не пускають пасажирів без масок. Всі працівники підземки теж у захисних масках і рукавичках.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. Перші потяги метро поїхали сьогодні близько 5:45.

Метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

У підземці закликають пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи.

Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.