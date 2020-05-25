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    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)

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    Вагони київського метро близько 8-ї години 25 травня - У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)
    Вагони київського метро близько 8-ї години 25 травня
    Фото: Главком

    На станціях і в вагонах метро пусто

    Сьогодні, 25 травня, після двомісячної перерви відновилася робота київського метро, але пасажирів у підземці дуже мало.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Так, у годину пік, коли зазвичай у київському метро не протиснутися, сьогодні в підземці було пусто. У кожному з вагонів потягів було не більше 20-30 пасажирів. У вестибюлях станцій метро і на ескалаторах поодинокі пасажири.

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    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)
    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)
    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)
    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)
    У перший післякарантинний день роботи київська підземка здивувала пусткою (фото)

    У соцмережі кияни теж дивуються такій малій кількості пасажирів у перший день роботи метрополітену.

    На станції метро не пускають пасажирів без масок. Всі працівники підземки теж у захисних масках і рукавичках.

    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. Перші потяги метро поїхали сьогодні близько 5:45.

    Метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

    У підземці закликають пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати.

    Напередодні мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи.

    Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

    Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

    До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.

    Київ громадський транспорт метро карантин кияни
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