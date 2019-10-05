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    Події в Україні

    У Чернівецькій області кількість госпіталізованих після отруєння на весіллі збільшилась до 72 осіб

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    У Чернівецькій області кількість госпіталізованих після отруєння на весіллі збільшилась до 72 осіб

    Серед осіб з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 18 дітей

    У Чернівецькій області внаслідок отруєння на весіллі в ресторані «Оскар» смт Путила госпіталізовано 72 особи, з них 18 дітей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Станом на 7 годину 5 жовтня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 72 особи (з них 18 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані «Оскар» смт Путила.

    Разом з тим, інше масове отруєння сталося в Чернівецькій області в смт Красноїльськ.

    «Станом на 7 годину 5 жовтня в інфекційному відділенні Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані «Маріанна» в смт Красноїльськ», – зазначили в ДСНС.

    ДСНС отруєння весілля Оскар
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