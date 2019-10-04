У Києві горів супермаркет (фото)
Вогнеборці ліквідували загоряння покрівлі одного із магазинів
У п’ятницю, 4 жовтня, о 15:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.
На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля 1-поверхового магазину. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
Пожежу на площі 100 кв. м вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 15:32 - ліквідувати.
До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення займання з’ясовується.