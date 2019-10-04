У Києві горів супермаркет (фото)



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Вогнем було охоплено 100 кв. м даху Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували загоряння покрівлі одного із магазинів

У п’ятницю, 4 жовтня, о 15:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля 1-поверхового магазину. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Пожежу на площі 100 кв. м вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 15:32 - ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення займання з’ясовується.