  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві горів супермаркет (фото)

    • Розсилка
    Вогнем було охоплено 100 кв. м даху - У Києві горів супермаркет (фото)
    Вогнем було охоплено 100 кв. м даху
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували загоряння покрівлі одного із магазинів

    У п’ятницю, 4 жовтня, о 15:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дорогожицькій, 2 у Шевченківському районі столиці.

    На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля 1-поверхового магазину. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу на площі 100 кв. м вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 15:32 - ліквідувати.

    До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві горів супермаркет (фото)
    У Києві горів супермаркет (фото)
    У Києві горів супермаркет (фото)
    У Києві горів супермаркет (фото)
    У Києві горів супермаркет (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення займання з’ясовується.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ