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    В авіакатастрофі біля Львова загинули п’ять людей

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    <p>Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому<o:p></o:p></p> - В авіакатастрофі біля Львова загинули п’ять людей

    Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому

    Фото: ДСНС

    Літак Ан-12 авіакомпанії «Україна Аероальянс» виконував чартерний вантажний рейс

    Внаслідок падіння літака Ан-12, який аварійно приземлився поблизу Львова, загинули п’ять людей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Рятувальники деблокували трьох потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

    Як відомо, літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

    Літак Ан-12 авіакомпанії «Україна Аероальянс» виконував чартерний вантажний рейс UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) – Львів.

    Нагадаємо, о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

    О 7:46 літак Ан-12 було знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

    На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж. 

    Львівщина ДСНС авіація авіакатастрофа Львів літак аеропорт рятувальники
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