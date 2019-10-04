В авіакатастрофі біля Львова загинули п’ять людей



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Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому Фото: ДСНС

Літак Ан-12 авіакомпанії «Україна Аероальянс» виконував чартерний вантажний рейс

Внаслідок падіння літака Ан-12, який аварійно приземлився поблизу Львова, загинули п’ять людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники деблокували трьох потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.

Як відомо, літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

Літак Ан-12 авіакомпанії «Україна Аероальянс» виконував чартерний вантажний рейс UKL4050 за маршрутом Віго (Іспанія) – Львів.

Нагадаємо, о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 7:46 літак Ан-12 було знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.