На Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)



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Фото: ДСНС

Через суху погоду і необережність громадян горить трав'яний настил

Кількість загорань трав’яного настилу на території Київської області невпинно зростає. Тільки за минулу добу рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 5 березня о 12:26 до оперативно–диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на околиці села Яцюки.

Наступні повідомлення – о 14:30 та о 15:24 в м. Богуслав на вул. Окружній і на околиці с. Ісайки.

Коли рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав прибули на місце, жінки, які спалювали суху рослинність, продовжували це робити і далі. Працівникам ДСНС довелося не тільки гасити пожежу, а й переконувати паліїв більше цього не робити.

Пожежі було локалізовано та ліквідовано.

Причини загорання встановлюються.

Рятувальники наголошують, що нерідко вогонь поширюється на житлові та нежитлові приміщення, де у свою чергу пожежа стає небезпечною для життя та здоров’я людей. Разом із сухою травою горять не лише господарські будівлі, а й живі істоти.

Працівники Головного управління ДСНС України у Київській області закликають громадян не спалювати суху рослинність.