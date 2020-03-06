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    Новини

    На Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)

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    На Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    Фото: ДСНС

    Через суху погоду і необережність громадян горить трав'яний настил

    Кількість загорань трав’яного настилу на території Київської області невпинно зростає. Тільки за минулу добу рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 5 березня о 12:26 до оперативно–диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу на околиці села Яцюки.

    Наступні повідомлення – о 14:30 та о 15:24  в м. Богуслав на вул. Окружній і на околиці с. Ісайки.

    Коли рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав прибули на місце, жінки, які спалювали суху рослинність, продовжували це робити і далі. Працівникам ДСНС довелося не тільки гасити пожежу, а й переконувати паліїв більше цього не робити.

    Пожежі було локалізовано та ліквідовано.

    Причини загорання встановлюються.

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    На Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)
    На Київщині масові пожежі в екосистемах (фото)

    Рятувальники наголошують, що нерідко вогонь поширюється на житлові та нежитлові приміщення, де у свою чергу пожежа стає небезпечною для життя та здоров’я людей. Разом із сухою травою горять не лише господарські будівлі, а й живі істоти.

    Працівники Головного управління ДСНС України у Київській області закликають громадян не спалювати суху рослинність.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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