В Одесі масове «замінування» медзакладів, торговельних центрів, готелів та вокзалів



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Поліція перевіряє інформацію щодо загрози вибухів на ряді об’єктів в Одесі

На зазначених об’єктах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники

Правоохоронці Одеси перевіряють повідомлення про замінування низки об’єктів, серед яких медичні заклади, торговельні центри, готелі, вокзали.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

«Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об’єктів в Одесі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед цих об’єктів – медичні заклади, торговельні центри, готелі, вокзали.

На зазначених об’єктах зараз працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.

Нещодавно Деснянським районним судом Києва засуджено до позбавлення волі 33-річного мешканця Чернігова, який вчинив завідомо неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену «Нивки».

Солом’янським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя столиці, який влітку 2019 року надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста.

Крім того, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик».

Нагадаємо, у Києві з Палацу спорту евакуюють людей через повідомлення про замінування.

Як повідомлялося, у Миколаєві та Харкові «замінували» синагоги.

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