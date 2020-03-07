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    Гончарук записав відеозвернення до українців та полетів у Португалію

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    Експрем&rsquo;єр запевняє, що &laquo;не підлаштовувався під олігархів та рейтинги&raquo; - Гончарук записав відеозвернення до українців та полетів у Португалію
    Експрем’єр запевняє, що «не підлаштовувався під олігархів та рейтинги»
    Скріншот з відео

    Олексій Гончарук попрямував до Лісабону

    Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук оприлюднив відеозвернення перед відльотом з України до Португалії.

    Відео Гончарук виклав у Facebook.

    «Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави», – сказав Гончарук.

    За його словами, за пів року його команда створила фундамент реформ і змін.

    «Але багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю. Завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові», – зазначив колишній прем'єр.

    У суботу ввечері ЗМІ помітили Гончарука в аеропорту «Київ», коли він сідав у літак авіакомпанії Wizz Air. Експрем'єр попрямував до Лісабону. Наразі невідомо, з якою метою він полетів до Португалії.

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    Фото: Boris Davidenko

    Напередодні у Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра.

    Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

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