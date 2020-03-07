Гончарук записав відеозвернення до українців та полетів у Португалію
Олексій Гончарук попрямував до Лісабону
Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук оприлюднив відеозвернення перед відльотом з України до Португалії.
Відео Гончарук виклав у Facebook.
«Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави», – сказав Гончарук.
За його словами, за пів року його команда створила фундамент реформ і змін.
«Але багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю. Завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові», – зазначив колишній прем'єр.
У суботу ввечері ЗМІ помітили Гончарука в аеропорту «Київ», коли він сідав у літак авіакомпанії Wizz Air. Експрем'єр попрямував до Лісабону. Наразі невідомо, з якою метою він полетів до Португалії.
Напередодні у Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра.
Як повідомлялося, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.