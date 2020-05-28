Пожежа в одеському коледжі: суд відпустив на поруки поета Хаєцького



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Одеський поет Андрій Хаєцький до листопада 2019 року обіймав посаду заступника директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Фото: Думская і 5 канал

Хаєцькому оголосили підозру в порушенні вимог пожежної безпеки

Одеський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу підозрюваному у справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Андрія Хаєцького — відпустив його на поруки народних депутатів Анатолія Урбанського та Сергія Колєбошина, які подали клопотання про взяття Хаєцького на поруки.

За сорок хвилин суд має підготувати ухвалу, тоді із нею нардепи та адвокат збираються їхати до СІЗО.

Сам Андрій Хаєцький на засіданні не був. Воно було відкритим, увесь час біля будівлі чергували учасники акції протесту, які прийшли підтримати Хаєцького і які впевнені у його непричетності до пожежі.

Андрій Хаєцький — український поет, автор збірки віршів «Три крапки». Засновник проєкту вуличної поезії «Прямая речь» та вільного об'єднання поетів «Just poetry». На захист поета виступила із заявою українська громадська організація PEN Ukraine.

У 2017 році він влаштувався заступником директора з адміністративно-господарської роботи в Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Після звільнення пішов працювати у центр, що займається патріотичним вихованням молоді, при Одеській облдержадміністрації.

Хаєцький — єдиний підозрюваний, кого відправили в СІЗО. Інші троє — перебувають під домашнім арештом. Директорці Одеського коледжу Любові Кочерзі оголосили підозру через 5 днів після пожежі. Їй та завідувачці господарства Тетяні Фоміч слідство інкримінує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Третьою підозрюваною є Ірина Таранова — завідувачка денного відділення коледжу. Слідство каже: у день пожежі вона залишила без нагляду ввімкнений електроприлад на третьому поверсі. Через його аварійний режим роботи, за версією слідства, сталася пожежа.

Захист Хаєцького подав апеляцію. Сьогодні її розглянули в суді. Обидві сторони — і захист, і прокуратура, — кажуть, що нададуть всі коментарі після закінчення розгляду. Тим часом під будівлею суду віждбулась акція на підтримку Хаєцького.

Знайомі Хаєцького стверджують, що із коледжу він звільнився до трагедії — нібито ще 4 листопада (за місяць до пожежі — ред.) попередив керівництво про звільнення за станом здоров’я, а останній робочий день у нього був 18 листопада.

У повідомленні прокуратури Одеської області вказано, що Андрій Хаєцький працював у коледжі до 2 грудня.

У самому коледжі кажуть, що точної дати звільнення Хаєцького не знають, бо всі дані згоріли під час пожежі. Але, кажуть, у Хаєцького мала залишитися трудова книжка з точною датою звільнення.

Хаєцькому оголосили підозру в порушенні вимог пожежної безпеки. Захист запевняє, що він не відповідав саме за пожежну безпеку, але повинен був організувати процес навчання відповідальних осіб. Таке навчання востаннє провели у вересні 2019 року. Про це свідчить квитанція про сплату за нього. «Нам під звукозапис суддя каже, що він знає змісту документів і знає, що відповідальна за пожежну безпеку Фоміч. Слідчий не з’ясував реально відповідальних осіб. Людина, яка прийшла і обіймала посаду, з якої звільнився Хаєцький, — Соловей (Тетяна Соловей — наступниця Хаєцького на посаді) — свідок.

4 грудня 2019 року у приміщенні Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

7 грудня поліція встановила перших підозрюваних у справі про пожежу, а 9 грудня оголосила про підозру директорці коледжу. 11 грудня її відправили під домашній арешт і надягли електронний браслет.

У ніч на 12 грудня рятувальники виявили тіла останніх загиблих. Усього жертвами трагедії стали 16 осіб.

Згодом заступник мера Одеси Андрій Котляр оприлюднив список загиблих під час пожежі.





Джерело: Громадське