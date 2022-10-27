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У Дніпрі попрощалися з 25-річною вагітною, яка загинула внаслідок ракетної атаки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дніпрі попрощалися з 25-річною вагітною, яка загинула внаслідок ракетної атаки (фото)
Попрощатися з Інною Оданець прийшло дуже багато людей
фото з відкритих джерел

Інна Оданець разом із чоловіком Максимом чекали на дитину

Сьогодні, 27 жовтня, у Дніпрі провели в останню путь Інну Оданець, яка загинула внаслідок ракетної атаки окупантів 25 жовтня поблизу АЗС. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Загибла разом із чоловіком Максимом чекали на дитину. Зараз чоловік Інни у тяжкому стані знаходиться в лікарні.

Загибла внаслідок ракетної атаки на Дніпро 25-річна Інна Оданець
Загибла внаслідок ракетної атаки на Дніпро 25-річна Інна Оданець
фото з відкритих джерел

Відомо, що прощання відбулося о 11:30 біля лікарні ім. Мечникова. Попрощатися з Інною прийшло дуже багато людей – батьки, родичі, друзі і навіть зовсім незнайомі люди, які просто чули про трагедію.

У Дніпрі попрощалися з 25-річною вагітною, яка загинула внаслідок ракетної атаки (фото) фото 1

«Сьогодні у скорботі все Дніпро. Світла пам’ять Інні і її ненародженому маляті», – пишуть місцеві видання.

У Дніпрі попрощалися з 25-річною вагітною, яка загинула внаслідок ракетної атаки (фото) фото 2

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.

Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу 25-річна вагітна жінка, яка знаходилась в авто поблизу АЗС. Чоловік загиблої вижив, проте отримав тяжкі травми і перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Знайомі просять небайдужих людей допомогти коштами на лікування чоловіка. 

Теги: Дніпро війна росія Україна окупанти

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