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Ракетний удар по АЗС у Дніпрі: голова облради показав фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по АЗС у Дніпрі: голова облради показав фото наслідків
Все, що залишилось від АЗС, по якій напередодні ввечері вдарили росіяни
Микола Лукашук / Telegram

Окупанти вбили у Дніпрі ще ненароджену дитину

Вчора внаслідок прильоту ракети, випущеної по мирному Дніпру терористами, загинули двоє людей. Серед жертв – вагітна жінка. Цю інформацію підтвердив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Все, що залишилось від АЗС, по якій напередодні ввечері вдарили росіяни. Окупанти вбили ще ненароджену дитину. Вже не вперше», – йдеться в повідомленні.

Лукашук зазначив, що за даними Офісу генерального прокурора, в Україні внаслідок збройної агресії РФ загинули 430 дітей. Ще 1252 дитини постраждали, з них 31 – на Дніпропетровщині.

«Наш ворог – безпринципний, підлий, цинічний. У сьогоднішньому зведенні міноборони РФ повідомило, що в Дніпрі «знищено нафтосховище, з якого здійснювалось постачання дизпалива угрупованню військ на Донбасі». Про цивільну жінку при надії і оператора АЗС вони, звісно ж, ніколи не розкажуть», – додав посадовець.

6 фото
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Раніше повідомлялося, що чоловік загиблої вагітної жінки вижив, проте отримав тяжкі травми і перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Знайомі просять небайдужих людей допомогти коштами на лікування чоловіка

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.

 

Теги: Дніпро Україна окупанти росія війна

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