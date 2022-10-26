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Нічний обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічний обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла
Усі потерпіли перебувають у лікарні
фото: Валентин Резніченко

Вночі ворог бив по Нікопольщині

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, четверо людей поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі перебувають у лікарні. Троє з них у важкому стані.

«Це були трагічні пів доби… російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо – поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі», – йдеться у дописі.

Також Резніченко зазначив, що вночі ворог бив по Нікопольщині. «Російські війська накрили вогнем з «Градів» Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу.

Розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Теги: пожежа росія окупанти війна Дніпро обстріл ракета ворог Бахмут

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