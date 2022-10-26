Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації

Авто, у якому перебувала загибла вагітна вже заправилося та виїжджало з АЗС, коли його охопила вогняна куля

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра загинула вагітна жінка, яка знаходилась в авто поблизу АЗС. Про це повідомив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук на брифінгу.

Кушнірук зазначив, що авто, у якому перебувала загибла вагітна вже заправилося та виїжджало з АЗС, коли його охопила вогняна куля. За його словами, за кермом автівки також була жінка. Наразі вона також в лікарні в тяжкому стані.

«Судячи з обстановки, яка була на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль знаходився в декількох метрів від самої АЗС», – сказав Кушнірук.

Місцеві видання повідомляють, що чоловік загиблої вагітної вижив, проте отримав тяжкі травми і перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Знайомі просять небайдужих людей допомогти коштами на лікування чоловіка.

Картка мами: 5375 4114 1570 1635 Шлигіна Марина Геннадіївна; 4966 8046 0806 4852 Оданець Наталія Іванівна – картка свекрухи.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.