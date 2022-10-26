Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
фото з відкритих джерел

Авто, у якому перебувала загибла вагітна вже заправилося та виїжджало з АЗС, коли його охопила вогняна куля

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Дніпра загинула вагітна жінка, яка знаходилась в авто поблизу АЗС. Про це повідомив начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук на брифінгу.

Кушнірук зазначив, що авто, у якому перебувала загибла вагітна вже заправилося та виїжджало з АЗС, коли його охопила вогняна куля. За його словами, за кермом автівки також була жінка. Наразі вона також в лікарні в тяжкому стані.

«Судячи з обстановки, яка була на час прибуття ДСНС, вони в цей момент заправили автомобіль і вже виїжджали з місця. Тому що автомобіль знаходився в декількох метрів від самої АЗС», – сказав Кушнірук.

Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації фото 1

Місцеві видання повідомляють, що чоловік загиблої вагітної вижив, проте отримав тяжкі травми і перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Знайомі просять небайдужих людей допомогти коштами на лікування чоловіка. 

Картка мами: 5375 4114 1570 1635 Шлигіна Марина Геннадіївна; 4966 8046 0806 4852 Оданець Наталія Іванівна – картка свекрухи.

Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації фото 2

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.

Теги: Дніпро війна АЗС росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі потерпіли перебувають у лікарні
Нічний обстріл Дніпра: кількість постраждалих зросла
Сьогодні, 08:25
Зеленський прокоменував ракетний обстріл Дніпра
Відплата буде. Зеленський відреагував на ракетний обстріл Дніпра
Сьогодні, 00:57
Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі трапилась пожежа на АЗС
Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблі (фото)
Сьогодні, 00:17

Події в Україні

Російський священник похрестив окупантів за допомогою мішків для трупів (фото)
Російський священник похрестив окупантів за допомогою мішків для трупів (фото)
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК
Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК
В окупованому Херсоні пролунав вибух
В окупованому Херсоні пролунав вибух
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
396K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
40K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
38K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
36K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
27K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
26K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту