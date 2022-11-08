В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)

Українські міста під загрозою обстрілів

Українські міста перебувають під загрозою обстрілів з боку Росії

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком».

Під час повітряної тривоги жителям країни рекомендовано пройти в укриття.

Лише на заході України відносно спокійно. Станом на 21:25 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Нагадаємо, 29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа.

Того ж дня у російському місті Кемерово за підпал військкомату затримали 59-річну місцеву мешканку.