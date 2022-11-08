Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
Українські міста під загрозою обстрілів
фото ілюстративне

Українські міста перебувають під загрозою обстрілів з боку Росії

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком».

Під час повітряної тривоги жителям країни рекомендовано пройти в укриття. 

Лише на заході України відносно спокійно. Станом на 21:25 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта) фото 1

Нагадаємо, 29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа.

Того ж дня у російському місті Кемерово за підпал військкомату затримали 59-річну місцеву мешканку.

Читайте також: Україна готує удар у відповідь? Список об'єктів критичної інфраструктури РФ та Криму
Теги: Україна ракета окупанти росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по Нікопольському району
Пошкоджено будинки та підприємство. Рашисти обстріляли Нікопольський район
Вчора, 21:35
Рашисти з гелікоптера атакували село у Харківській області
Окупанти з гелікоптера обстріляли село на Харківщині: наслідки атаки (фото)
Вчора, 21:53
Внаслідок чергового обстрілу Краматорська пошкоджені житлові будинки
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Сьогодні, 19:50

Події в Україні

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
В Україні настає вирішальний період війни – Буданов
В Україні настає вирішальний період війни – Буданов
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
75K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
69K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
58K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
37K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
29K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Сьогодні, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту