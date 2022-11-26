У Дніпрі пролунав вибух, мер підтвердив «приліт»

За попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали

У Дніпрі 26 листопада пролунав вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу, повідомили місцеві Telegram-канали.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про «приліт».

«За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці щодо обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від Військової адміністрації. Аварійні служби вже всі виїхали на місце», – написав Борис Філатов.

Нагадаємо, Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру.