Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада

Ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані військових адміністрацій.

Чернігівщина

Уночі – обстріл зі ствольної артилерії по території Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Детальна інформація уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кушугум, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Ноаоданилівка, Щербаки, Червоне, Малинівка, Чарівне, Камянське, Дорожнянка, Ольгіаське, Білогір'я, Мпла Токмачка, Малв Щербаки, Кам'янське, Плавні.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Окупанти всю ніч тероризували Нікопольщину. Ударили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю, Марганцю та селах Марганецької громади. Люди цілі.

Більшість снарядів потрапили на відкриті території міст та сіл. Працівники ДСНС проводять обстеження територій. З’ясовують деталі та наслідки обстрілів.

Харківщина

Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області. Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих немає. Зранку – удари по Куп’янську. Попередньо, один постраждалий. Деталі уточнюються.

Учора ввечері росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону. Росіянами обстріляні із танків та ствольної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки і Площанки.

Щодня ЗСУ завдають значних втрат окупантам, що базуються на Луганщині.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі і зранку – обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. Вчора ввечері – ракетні удари по Краматорську. Поцілили у промислове підприємство, пошкодили дві адмінбудівлі, багатоповерхівки. Одна людина поранена.

Протягом доби обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади.

Не послаблюється напруга на лінії фронту поблизу Вугледару, Мар’їнки, Красногорівки, Торецька, Бахмуту.

За добу на Донеччині: 4 поранених.

Херсонщина

Ворог не перестає цілодобово накривати вогнем деокуповані населені пункти області. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупантами обстріляні райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

Найбільше від масованих атак страждає Херсон. Протягом 20-25 листопада від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждали, серед яких одна дитина.

У Новомиколаївській територіальній громаді Скадовського району відбулась ротація військових РФ, у будинки знову заїхало багато окупантів, серед них є кадировці.

Через постійні російські обстріли здійснено евакуацію пацієнтів лікарень з Херсона.

Пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані з міста.

До Херсонщини продовжують надходити гуманітарні конвої від інших регіонів України та благодійних організацій.

Нагадаємо, триває двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну.

Також міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими, намагаючись заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).