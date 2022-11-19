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Ракетна атака на Запоріжжя, обстріл Дніпропетровщини: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Запоріжжя, обстріл Дніпропетровщини: яка ситуація в регіонах
Рятувальники ліквідовують наслідки рашистської атаки
ДСНС

У Херсоні почали працювати перші «Пункти незламності»

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вночі росіянами здійснено артилерійський обстріл Зноб-Новгородської територіальної громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади. Росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки. Без жертв. Є руйнування та пошкодження у Шалигинській громаді.

Запорізька область

Вночі ворог наніс ракетний удар по місту Запоріжжю, попередньо сімома ракетами. Пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці з’ясовуються. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Зарічне, Червоне, Малинівка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Павлівка, Малі Щербаки, Дорожнянка, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Полтавка, Мала Токмачка, Степногірськ. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину. Били з «Градів» та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Людей не зачепило. Є пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківщина

Минулої доби ворог з мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ. В Куп'янську обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо – без постраждалих. В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів.

Луганщина

Минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом доби ворог шість разів атакував наші позиції. Провів 22 артобстріли та наніс два авіаудари. У Новоайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої ЛНР, бо перебувають на обліку в росіян.

Донеччина

Вночі – обстріл Курахового (тип зброї встановлюється). Пошкоджені приватні будинки. Також сьогодні вночі – два прильоти по Святогірську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Впродовж ночі – незначні обстріли позицій у Мар'їнській та Торецькій громадах. Активізація і нарощення потужності обстрілів з 05:30. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, Північне, Південне, Курдюмівки, Шумів, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення не надходило. За добу по області: двоє загиблих, троє поранених за добу.

Херсонщина

Обстановка в області все ще складна. Ворог не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціям наших військ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах. За інформацією ГШ ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Милове, Червоний Маяк, Берислав, Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон. У Бериславі внаслідок атаки дрону поранено місцевого мешканця. Разом із партнерами з благодійних та волонтерських організацій Херсонська ОВА запустила роботу гуманітарних центрів, які працюватимуть у Херсоні, Антонівці та Степанівці. У цих центрах можна отримати безкоштовно продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні речі.

У Херсоні почали працювати перші «Пункти незламності». Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом. Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА. Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області.

Триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Теги: Запоріжжя війна росія окупанти Україна

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