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Окупанти накрили «Градами» Дніпропетровщину: перші деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили «Градами» Дніпропетровщину: перші деталі
Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину із «Градів» та важкої артилерії
фото ілюстративне

Рятувальники обстежують уражені території Нікопольщини

У ніч на 22 листопада російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Майже 60 снарядів направили рашисти на Нікопольщину. Про це повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти накрили вогнем із «Градів» та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади.

Минулося без загиблих та поранених.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники шість разі обстріляли населені пункти Дніпропетровщини.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. 

Ворог продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.

Теги: Дніпропетровщина обстріл війна росія окупанти

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