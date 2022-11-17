Рашисти атакували ракетами об’єкти інфраструктури у Дніпрі

Відомо про одного постраждалого внаслідок ракетного удару

Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про одного постраждалого. Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Крім того, окупанти вдарили по Одещині. Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога. Російські загарбники випустили ракети з різних напрямків. Жителі кількох областей повідомляють про вибухи.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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