У Дніпрі російська ракета влучила у казарму Нацгвардії, є жертви, - Корбан

За попередніми даними, внаслідок удару щонайменше 10 загиблих та близько 35 поранених.

Сьогодні вранці, 27 травня, окупанти випустили три ракети по Дніпропетровській області. Одна з них влучила у казарму Національної гвардії. Про це сказав голова територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі місцевого телеканалу, передає «Горсовет».

«Вранці сталася трагедія. Був приліт ракети «Іскандер» на полігон Нацгвардії. Є загиблі, на жаль, близько 10 людей. Близько 30-35 людей поранені. Більшість особового складу було розосереджено по території області», - сказав Корбан.

За його словами, загиблих могло бути більше, але за наказом Міноборони України військові не концентрують більше 20 людей в одному місці.

Також Корбан зазначив, що ситуація загострюється не лише в області, а й на фронті. Окупаційні війська намагаються активізуватися насамперед у Луганській та Донецькій області. Дніпропетровську область оточують три фронти і тому тривоги частішають, і ракетні удари теж.

Зазначимо, що офіційного коментаря влади чи рятувальників поки немає. Проте голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що удар був серйозним. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Як повідомлялося, у Дніпрі 27 травня двічі за ніч оголошували повітряну тривогу. Після того, як сирени почали лунати вдруге, в місті почули вибухи.