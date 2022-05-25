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    Події в Україні

    Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник

    Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник
    фото з відкритих джерел

    Загалом за добу українські військові ліквідували 11 безпілотників

    У небі над Дніпропетровщиною українські захисники збили ворожий безпілотник. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

    «У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх «доліталося» 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…», – зазначив він.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник