Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник

Загалом за добу українські військові ліквідували 11 безпілотників

У небі над Дніпропетровщиною українські захисники збили ворожий безпілотник. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм-каналі.

«У небі над Дніпропетровщиною наші військові збили безпілотник. За добу в Україні їх «доліталося» 11 штук. Продовжуємо нищити ворожих розвідників…», – зазначив він.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу.